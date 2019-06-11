Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций (ОГА) в 12 областях.

Соответствующие указы от 11 июня опубликованы на сайте главы государства.

Так, врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской – Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко, Тернопольской – Иван Крысак, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Бонь.

Врио главы Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской – Сергей Коваленко, Ивано-Франковской - Мария Савка, Запорожской – Элла Слепян, Закарпатской – Иван Дуран, Волынской – Александр Киричук.

Как сообщил во вторник заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка, глава государства уволил или отстранил от должности 15 глав ОГА. Агентству "Интерфакс-Украина" разъяснили, что в 12 из 15 названных Рябошапкой областей уволены главы ОГА, а в Одесской, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.