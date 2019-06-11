Политика

17:00 11.06.2019

Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации

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Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины, первый замглавы СБУ Иван Баканов получил звание лейтенанта, чтобы иметь доступ к важной и секретной информации после его назначения в СБУ.

"На самом деле, звание лейтенанта не дает абсолютно никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы этот человек в правоохранительных органах имел доступ к важной информации, секретной информации. И этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его (Ивана Баканова – ИФ) доходы, ни на его карьерный рост. Это звание должно у него быть, чтобы он имел доступ к необходимой информации", - сказала на брифинге во вторник пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

В свою очередь заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка отметил, что вопрос не в том, какое звание получил Баканов, поскольку во многих спецслужбах успешными руководителями были люди, которые являются гражданскими.

"И, возможно, этот эксперимент будет для нас удачным, когда человек не из системы, который незашоренный догматическими представлениями о том, как должна функционировать спецслужба, будет способен наконец-то сделать реформу специальной службы. Потому что до этого практически все руководители, наверное, кроме Хорошковского (главы СБУ Валерия Хорошковского с марта 2010 по январь 2012 года – ИФ), были спецслужбистами, условно говоря, и, к сожалению, спецслужба до сих пор не реформирована", - указал он.

Как сообщалось, 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского глава СБУ Василий Грицак и все его заместители подали новоизбранному президенту рапорты об отставке.

22 мая Зеленский назначил главу своего предвыборного штаба Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ – начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

С 29 мая Баканов является врио главы СБУ, поскольку глава спецслужбы во время президентства Петра Порошенко Василий Грицак ушел в отпуск.

6 июня Верховная Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины Василия Грицака по представлению президента Зеленского. Президент намерен внести новое представление на увольнение Грицака.

Теги: #звание #баканов #сбу #украина
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