Зеленский объявил новый конкурс на должность судьи ЕСПЧ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил новый конкурс на должность судьи, представляющим Украину в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

"Президент объявил новый конкурс на отбор кандидатов на должность судьи в Европейском судк по правам человека", - сообщил он на брифинге возле администрации президента во вторник.

Рябошапка напомнил, что этот конкурс был объявлен еще при каденции пятого президента Украины Пера Порошенко, но срок для подачи документов ограничивался всего пятью рабочими днями.

"Было много жалоб от людей, что они не успевали подать документы. Этот конкурс заблокирован в судах... Президент признал утратившим действие предыдущий указ об объявлении конкурса, объявил новый конкурс", - сказал замглавы АП.

По его словам, документы на конкурс можно подавать со среды, 12 июня,

Кроме того, Рябошапка отметил, что была упрощена процедура подачи документов и продолжен срок подачи документов до 30 дней.