Зеленский уволил начальников управлений СБУ в пяти областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников Управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях, сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - сказал Рябошапка на брифинге в АПУ во вторник днем.

Он уточнил, что Зеленский подписал указы об увольнении начальников Управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозулю, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука.