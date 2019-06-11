Зеленский подписал представление на увольнение с поста главы МИД Украины Климкина и внес в Раду представление о назначении на эту должность Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны и внес в Верховную Раду представление на назначение главой МИД Вадима Пристайко, сообщил заместитель главы президентской администрации Руслан Рябошапка.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сказал он Рябошапка на брифинге в администрации президента во вторник днем.