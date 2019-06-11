Зеленский вносит в Раду представление на увольнение Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко", - сказал Рябошапка на брифинге возле Администрации президента во вторник.

Он отметил, что представление на увольнение Луценко передается в парламент.

Инициирование увольнения генпрокурора Рябошапка объяснил так: "есть юридическая позиция, которая связана с тем, что несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование".

Замглавы АП подчеркнул, что прокурор осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в сфере права.