Арьев просит Зеленского в течение недели встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения сложившейся там ситуации

Председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому в течение ближайшей недели встретиться с членами украинской делегации для обсуждения сложившейся в ПАСЕ ситуации.

"10 дней назад, от имени украинской делегации в ПАСЕ, я обратился к президенту Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ. Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ", - написал Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук.

В этом ключе он также отметил: "Надеюсь, администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели".

Как сообщалось, ранее в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ИФ) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ИФ) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике на сайте ПАСЕ.

В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций.

Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи.

5 июня председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ призвал президента Украины отреагировать на резолюцию, которая может изменить правила Парламентской ассамблеи Совета Европы в вопросе введения санкций в отношении делегаций, конкретно – российской.

"Ситуация в ПАСЕ близка к критической... Я написал письмо новому президенту с просьбой отреагировать наконец на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции может быть существенно ограничен санкционный механизм в угоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и является ничем иным, как потаканием агрессору", - написал Арьев тогда на своей странице в соцсети Фейсбук.

В 2014 году ПАСЕ применила санкции к РФ, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.