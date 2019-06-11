Политика

13:36 11.06.2019

Арьев просит Зеленского в течение недели встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения сложившейся там ситуации

2 мин читать
Арьев просит Зеленского в течение недели встретиться с делегацией Рады в ПАСЕ для обсуждения сложившейся там ситуации

Председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко") обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому в течение ближайшей недели встретиться с членами украинской делегации для обсуждения сложившейся в ПАСЕ ситуации.

"10 дней назад, от имени украинской делегации в ПАСЕ, я обратился к президенту Зеленскому по поводу ситуации в ПАСЕ. Возможно, новый президент еще только входит в курс дел и не успел обеспокоиться неприятной ситуацией в Совете Европы. Поэтому я, теперь публично, прошу президента встретиться с украинской делегацией в ПАСЕ, чтобы делегация могла объяснить, какая может быть реакция высшего должностного лица, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ", - написал Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук.

В этом ключе он также отметил: "Надеюсь, администрация президента найдет время для организации такой встречи в течение ближайшей недели".

Как сообщалось, ранее в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации.

"Принятый проект резолюции предусматривает внесение дополнений в правила работы, чтобы пояснить, что в случае запроса на пересмотр полномочий (делегации - ИФ) нельзя временно или на постоянной основе отзывать право голоса, право быть представленным (в ПАСЕ - ИФ) и право высказываться на заседаниях", - говорится в коммюнике на сайте ПАСЕ.

В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций.

Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи.

5 июня председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ призвал президента Украины отреагировать на резолюцию, которая может изменить правила Парламентской ассамблеи Совета Европы в вопросе введения санкций в отношении делегаций, конкретно – российской.

"Ситуация в ПАСЕ близка к критической... Я написал письмо новому президенту с просьбой отреагировать наконец на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и председательствующей в Совете Европы Франции может быть существенно ограничен санкционный механизм в угоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и является ничем иным, как потаканием агрессору", - написал Арьев тогда на своей странице в соцсети Фейсбук.

В 2014 году ПАСЕ применила санкции к РФ, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.

Теги: #пасе #зеленский #украина #арьев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 11.06.2019
Германский автобусный лоукостер FlixBus открывает представительство в Украине

Германский автобусный лоукостер FlixBus открывает представительство в Украине

14:18 11.06.2019
Германский автобусный лоукостер FlixBus открывает представительство в Украине

Германский автобусный лоукостер FlixBus открывает представительство в Украине

14:16 11.06.2019
СК "Гардиан" стала членом Лиги страховых организаций Украины

СК "Гардиан" стала членом Лиги страховых организаций Украины

14:05 11.06.2019
Запасов угля на Луганской ТЭС хватит до 20 июля, РФ медлит с выдачей разрешений на его экспорт в Украину

Запасов угля на Луганской ТЭС хватит до 20 июля, РФ медлит с выдачей разрешений на его экспорт в Украину

13:49 11.06.2019
У Зеленского рассчитывают, что КС примет решение по указу о роспуске Рады раньше, чем через месяц

У Зеленского рассчитывают, что КС примет решение по указу о роспуске Рады раньше, чем через месяц

13:34 11.06.2019
КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

КС объявил перерыв до 14:00 в заседании о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

13:28 11.06.2019
Количество отравившихся на свадьбе во Львове возросло до 44 человек

Количество отравившихся на свадьбе во Львове возросло до 44 человек

13:20 11.06.2019
"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

13:10 11.06.2019
Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

13:07 11.06.2019
Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в КС выразил уверенность, что решение о роспуске Рады отвечает всем критериям законности

Зеленский уволил Куцика с поста руководителя Госуправделами и возложил исполнение обязанностей на его зама Борзова

КС Украины начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады

"Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор" идут на выборы в Раду единым националистическим блоком

Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко назвал свои первые шаги, если станет премьером Украины

КС объявил перерыв до 11:45 в рассмотрении по сути производства о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

КС объявил перерыв до 11:45 в рассмотрении по сути производства о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Зеленский не имел оснований распускать Раду до 17 июня – инициатор представления в КС Алексеев

Тимошенко заявляет, что инициированный ею "Новый курс" в сотрудничестве со всеми ветвями власти даст результат через 100 дней

Зеленский в КС выразил уверенность, что решение о роспуске Рады отвечает всем критериям законности

Москва готова встретиться в "нормандском" формате

Зеленский уволил Куцика с поста руководителя Госуправделами и возложил исполнение обязанностей на его зама Борзова

КС Украины начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады

США подтвердили готовность к переговорам с Ираном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА