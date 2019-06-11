Политика

13:10 11.06.2019

Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

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Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

В здании Центральной избирательной комиссии прошла встреча руководства ЦИК с представителями Миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ во главе с послом Альбертом Йонсоном, в ходе которой стороны обсудили вызовы, которые стоят перед Комиссией в течение избирательного процесса на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Как сообщает во вторник пресс-служба Центризбиркома, представители Миссии БДИПЧ ОБСЕ сообщили председателю ЦИК Татьяне Слипачук, секретарю Комиссии Наталье Бернацкой и замруководителя секретариата ЦИК Сергею Дубовику, что планируют привлечь во время внеочередных парламентских выборов в целом около 850 наблюдателей.

"Мы благодарны за возможность проинформировать о нашей работе. Поэтому, во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планируем привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. Несколько дней назад в Киев прибыло руководящее звено Миссии, и мы очень рады, что первую официальную встречу проводим именно в Центральной избирательной комиссии ", - цитирует Йонсона пресс-служба Центризбиркома.

В информации отмечается, что представителей миссии БДИПЧ интересовала текущая ситуация в ЦИК и вызовы, которые стоят перед Комиссией в течение избирательного процесса на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

"На самом деле, уже тот факт, что ЦИК приходится проводить избирательный процесс в такой короткий срок, является для нас определенным вызовом. И в связи с этим самое важное сейчас - решить проблему публичных закупок. Комиссия неоднократно подчеркивала необходимость урегулировать законодательно этот вопрос. Сейчас принято лишь временное решение. Также замечу, что Комиссии пришлось перевести на окружные избирательные комиссии вопрос проведения публичных закупок ", - отметила Слипачук.

Кроме того, она проинформировала, что 12 июня состоится обучающий семинар-совещание с председателями и секретарями окружкомов по выборам народных депутатов. И если во время президентских выборов большинство вопросов, которые обсуждались на подобном совещании, касались в основном административных тем, то сейчас вектор изменится и будет направлен в сторону проведения публичных закупок.

"Татьяна Слипачук заверила, что все процессы по организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019г, осуществляемые в пределах компетенции ЦИК, происходят по утвержденному графику и исключительно в соответствии с действующим законодательством. Глава Миссии БДИПЧ господин посол Альберт Йонссон пожелал Комиссии успеха во время нынешнего избирательного процесса и выразил надежду, что совместная работа Миссии и ЦИК будет выстроена так же качественно, как и во время очередных выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #верховная_рада #цик #слипачук #украина #выборы
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