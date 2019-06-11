Политика

12:37 11.06.2019

Бойко назвал свои первые шаги, если станет премьером Украины

2 мин читать
Бойко назвал свои первые шаги, если станет премьером Украины

Украинцы ждут, что в правительство страны придут профессионалы, и у партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" есть такая команда, а также четкое видение первых 100 дней работы Кабинета министров Украины, заявил основатель этой политсилы, народный депутат Юрий Бойко, комментируя результаты социсследования КМИС, согласно которому он является лидером среди кандидатов на пост премьер-министра.

"Я понимаю, чем обусловлен сегодня выбор граждан. Сейчас большинство украинских семей живут очень бедно, не имеют работы, не могут оплачивать коммунальные счета. Многие опасаются, что в случае прихода к власти очередных популистов или "топ-менеджеров по найму" ситуация только ухудшится. Люди делают выбор в пользу ответственной власти, ждут в правительстве команду опытных отечественных специалистов, которая сможет быстро и профессионально исправить ситуацию", – цитирует Бойко пресс-служба "Оппозиционной платформы – за жизнь" во вторник.

По словам нардепа, прежде всего, в фокусе его внимания будет ситуация в топливно-энергетическом секторе и в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины.

"Мы поставили перед собой задачу обеспечить снижение тарифов на газ для населения. Это сделать вполне реально. Несколько дней назад мы в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Это уже вторые наши переговоры. Достичь соглашения о снижении цены на газ для Украины и гарантировать продление соглашения о транзите еще на 10 лет – вполне возможно. И после нашей победы на парламентских выборах, мы это сделаем", – заверил политик.

Прямые поставки российского газа позволят снизить его цену более чем на 25% и выйти на тариф для отечественного потребителя порядка 3,8тыс. грн за тысячу кубов.

"Гарантии транзита газа по нашей территории – это и платежи в бюджет, и рабочие места. А экономически обоснованная цена газа, а не как сегодня, – это и конкурентная продукция отечественных заводов, и стоимость хлеба, сахара, да всех товаров, которыми ежедневно пользуются люди", – отметил Бойко.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 мая по 7 июня, Бойко хотят видеть на посту премьер-министра Украины наибольшее число респондентов – почти 13% опрошенных.

Теги: #бойко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 11.06.2019
"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

"Неделя швейцарского кино" переносится из-за блокирования кинотеатра "Киев" – посольство

13:10 11.06.2019
Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

Все относящиеся к компетенции ЦИК процессы по организации выборов в Раду идут по графику, заверила Слипачук руководство Миссии БДИПЧ ОБСЕ

13:07 11.06.2019
Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

Филарет не признает решение поместного собора о приостановлении деятельности УПЦ-КП и планирует его отменить

13:03 11.06.2019
Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

Боец ВСУ ранен при обстреле боевиками украинских позиций на Донбассе за первую половину суток

12:53 11.06.2019
Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

Пожар в Одесской психбольнице мог возникнуть из-за постороннего источника возгорания

12:22 11.06.2019
"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

"Нова Пошта" за 5 мес. открыла более 700 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

12:18 11.06.2019
Доля пользователей 4G в Украине вырастет с 8% в 2019-м до 50% в 2024г

Доля пользователей 4G в Украине вырастет с 8% в 2019-м до 50% в 2024г

12:08 11.06.2019
Полиция проверяет сообщение о минировании здания КС, где рассматривается представление о конституционности указа о роспуске Рады

Полиция проверяет сообщение о минировании здания КС, где рассматривается представление о конституционности указа о роспуске Рады

11:57 11.06.2019
Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

Форум украинской интеллигенции просит Зеленского поддержать УПЦ-КП от посягательств на ее права и вмешательств во внутреннюю жизнь

11:55 11.06.2019
"Укртрансгаз" закачал в хранилища 0,5 млрд куб м газа для нерезидентов

"Укртрансгаз" закачал в хранилища 0,5 млрд куб м газа для нерезидентов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в КС выразил уверенность, что решение о роспуске Рады отвечает всем критериям законности

Зеленский уволил Куцика с поста руководителя Госуправделами и возложил исполнение обязанностей на его зама Борзова

КС Украины начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады

"Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор" идут на выборы в Раду единым националистическим блоком

Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

ПОСЛЕДНЕЕ

КС объявил перерыв до 11:45 в рассмотрении по сути производства о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

КС объявил перерыв до 11:45 в рассмотрении по сути производства о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Зеленский не имел оснований распускать Раду до 17 июня – инициатор представления в КС Алексеев

Тимошенко заявляет, что инициированный ею "Новый курс" в сотрудничестве со всеми ветвями власти даст результат через 100 дней

Зеленский в КС выразил уверенность, что решение о роспуске Рады отвечает всем критериям законности

Москва готова встретиться в "нормандском" формате

Зеленский уволил Куцика с поста руководителя Госуправделами и возложил исполнение обязанностей на его зама Борзова

КС Украины начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады

США подтвердили готовность к переговорам с Ираном

Президент Греции дал согласие на предложение премьера о проведении досрочных выборов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА