Политика

11:36 11.06.2019

Тимошенко заявляет, что инициированный ею "Новый курс" в сотрудничестве со всеми ветвями власти даст результат через 100 дней

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Тимошенко заявляет, что инициированный ею "Новый курс" в сотрудничестве со всеми ветвями власти даст результат через 100 дней

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в Верховной Раде должна быть создана коалиция на основе "Нового курса", что в сотрудничестве президентом Украины, премьер-министром и депутатами гарантирует реальные результаты в первые 100 дней работы новой коалиции.

"Там не лозунгов, там есть четкие и профессиональные действия. Стране нужны спокойствие, объединение и наконец дать результат", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

Тимошенко в очередной раз подчеркнула, сегодня крайне важно не терять время и как можно скорее начать изменения, которых так ждут люди.

"Мы не можем позволить себе, имея реальный план в руках, еще пять лет бездарно потерять. У нас есть уникальный документ, который можно с первой минуты выполнять и давать результат за первые сто дней", - подчеркнула политик.

Лидер "Батькивщины" заверила, все проблемные вопросы, стоящие перед страной, имеют решения.

"И я хочу, чтобы мы воспринимали нового президента, новый парламент как колоссальный шанс для Украины. Нет времени и неважно, какие партийные цвета, надо всем работать на государство", - отметила она.

Тимошенко также еще раз отметила, что ее политическая сила не собирается работать в оппозиции. "Я понимаю критическое состояние страны и все, что мы можем сделать за пределами политических площадок, в любом статусе, мы будем это делать", - подытожила она.

Теги: #тимошенко #украина
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