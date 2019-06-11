Политика

10:21 11.06.2019

Зеленский уволил Куцика с поста руководителя Госуправделами и возложил исполнение обязанностей на его зама Борзова

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Зеленский уволил Куцика с поста руководителя Госуправделами и возложил исполнение обязанностей на его зама Борзова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и возложил исполнение обязанностей руководителя на его заместителя Сергея Борзова.

Соответствующие указы президента Украины №360/2019 и №362/2019 от 11 июня 2019 года обнародованы на сайте главы Украинского государства во вторник.

"Уволить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - сказано в документе.

Кроме того, указом №361/2019 президент уволил Евгения Сарнацкого с поста заместителя руководителя Госуправделами "согласно с поданным им заявлением".

Иван Куцик, генерал-полковник внутренней службы, был назначен руководителем Госуправделами в декабре 2016 года после нескольких месяцев исполнения обязанностей. До этого занимал должность заместителя руководителя этой структуры.

Теги: #зеленский #украина #куцик
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