Политика

10:15 11.06.2019

КС Украины начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады

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КС Украины начал рассматривать конституционность указа о роспуске Рады

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) приступила к публичным слушаниям дела по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

На заседании присутствуют президент страны Владимир Зеленский, депутаты из числа подписавших представление, представитель Верховной Рады.

"До начала рассмотрения дела судьи не информировали о конфликте интересов, заявлений об отводах и самоотводах нет", - заявила глава суда.

Как сообщалось, 4 июня Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным, т. е. вердикт должен быть вынесен в течение месяца.

Накануне в видеообращении Зеленский, которого КС пригласил на заседание, отметил, что "это впервые за 28 лет, когда президент придет на заседание КС".

Как сообщалось, президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п.1 ч.1 ст.90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский накануне подчеркнул, что указ президента о роспуске Верховной Раде и назначении внеочередных выборов полностью соответствует Конституции Украины.

"Президент абсолютно однозначно использовал свое право, на основании абсолютно четких, понятных, прогнозируемых правовых оснований, и досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. По нашему убеждению, у Конституционного суда нет и быть не может никаких правовых оснований ставить под сомнение конституционность указа президента", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Вениславский убежден, что на заседании КС 11 июня его команда полностью докажет, что указ президента является конституционным и "разобьёт любые доводы оппонентов".

Представитель Зеленского в КС отметил, что отсутствие коалиции депутатских фракций в парламенте с 29 марта 2016 года, когда с нее официально вышла Радикальна партия Олега Ляшко, является общеизвестным фактом и даже не нуждается в особом доказывании. Он также напомнил, что 16 и 17 февраля 2019 года из коалиции "Европейская Украина" вышли фракции "Батькивщина" и "Самопомич".

"Отсутствие коалиции признано и самими народными депутатами, и предыдущий президент Порошенко заявлял, что у него есть право досрочно прекратить полномочия парламент, но он его не применяет", - добавил он.

Теги: #верховная_рада #зеленский #украина #кс
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