Политика

20:39 10.06.2019

Президент Греции дал согласие на предложение премьера о проведении досрочных выборов

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Президент Греции дал согласие на предложение премьера о проведении досрочных выборов

Президент Греции Прокопис Павлопулос на встрече с премьер-министром Алексисом Ципрасом в понедельник согласился с его предложением провести внеочередные всеобщие выборы 7 тюля, сообщает интернет-портал греческой газеты "Катимерини".

По данным издания, предложение о проведении досрочных парламентских выборов Ципрас связал с поражением его партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент.

" Я имею основания полагать, что это может представлять угрозу для национальной экономики", - сказал Ципрас журналистам перед встречей с Павлопулосом.

Ранее Ципрас уже выступал с предложением провести выборы 7 июля. При этом он будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета.

Теги: #греция #внеочередные_выборы
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