Партия "Сила людей" назвала 14 человек из списка на внеочередных выборах в Раду

Партия "Сила людей" представила 14 человек из списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду

"После бурного съезда "Сила людей" выдвигает почти 70 партийцев, людей, представляющих различные регионы, сферы, но с желанием развивать страну и открытую политсилу. Нашим кандидатам есть чем похвастаться, об этом будем подробно рассказывать дальше. Главное – это не случайные люди, которых срочно вписали в список, а сплоченная команда новых, чистых, но опытных и подготовленных политиков", - сказано на странице партии в соцсети Фейсбук в понедельник.

В список кандидатов в Верховную Раду от "Силы людей" вошли:

Александр Солонтай – общественный деятель, основатель партии, эксперт Института политического образования. Основатель и председатель общественной организации "Фонд региональных инициатив".

Светлана Сова – депутат городского совета Кривого Рога, которая была оппоненткой местной власти со времен президентства Виктора Януковича. Юрист, лидер многих местных инициатив. Выступает за активное участие женщин в политике.

Юрий Бова – уже 14-й год подряд является мэром г.Тростянец Сумской области.

Ольга Омельчук – руководитель образовательных проектов Фонда Фридриха Науманна. Военнослужащая Вооруженных сил Украины в 2014-2015 годах, координатор "Майдан.Медики". В прошлом – мэр г.Нетишин Хмельницкой области (2010-2012 годы). Магистр права и государственного управления, адвокат.

Максим Бородин – депутат и председатель фракции "Силы людей" в городском совете Мариуполя донецкой области. Лидер экологического движения, собирал в Мариуполе многотысячные экологические акции протеста. Победитель всеукраинского телепроекта "Новые лидеры".

Владимир Шматько – действующий мэр г.Чортков Тернопольской области. Избирался на различные общественные и государственные должности. Воевал в АТО.

Иван Сороколит – частный предприниматель, автор и реализатор многих общественных проектов. Выступает за развитие города и прозрачность деятельности исполнительной власти.

Виктор Загреба – общественный деятель, приобщился к изменению государственной политики в Министерстве инфраструктуры Украины. Магистр государственной политики (Университет Мэриленда, США)

Роман Михайлов - предприниматель из агросферы. Кандидат экономических наук.

Юрий Морозов – общественный активист г.Кривой Рог Днепропетровской области. Известен различными инициативами – от независимых СМИ и международных художественных проектов до спортивных клубов. Сейчас возглавляя депутатскую фракцию "Силы людей" в городском совете Кривого Рога.

Ксения Гнатовская – дипломированный психолог, тренер с 28-летним стажем. Помогает лидерам и организациям становиться лучше версиями себя. Создала ОСМД в своем доме. Способствует привлечению женщин к участию в политике и общественной деятельности.

Денис Тарасов – правозащитник, адвокат, общественный деятель из Запорожья. Координатор по разработке программы партии "От формы к реформе правоохранительных органов". Участник и соорганизатор Евромайдана в Запорожье.

Наталия Веселова – народный депутат Украины, военная волонтерка, председатель благотворительной организации "Благотворительный фонд помощи батальона Донбасс".

Остап Еднак - народный депутат Украины, экономист-международник, Global MBA, активист "Гражданского сектора Евромайдана", сокоординатор Реанимационного пакета реформ (РПР).