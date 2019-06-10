Афганские власти выпустили на волю 170 сторонников талибов на фоне мирных переговоров с этим движением

Правительство Афганистана в понедельник освободило 170 заключенных, ранее арестованных по обвинению в сотрудничестве с движением "Талибан", ещё 130 должны выйти во вторник, передает афганский телеканал "Толо ньюс".

По его данным, ранее эти люди были приговорены к продолжительным тюремным срокам.

В мае президент Афганистана Ашраф Гани объявил о предстоящем освобождении 887 осужденных "в связи с празднованием Ид аль-Фитр" (второй по значимости праздник у мусульман - ИФ) в качестве попытки убедить талибов принять участие во внутреннем афганском диалоге, чтобы окончить конфликт в Афганистане.

Освобождение части заключенных совпало с визитом в Кабул спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

Американское посольство сообщило, что спецпредставитель, прибывший в афганскую столицу накануне, планирует контакты с руководством страны, политическим лидерами, гражданским обществом.

"По мере того, как мирные переговоры вступают в критическую фазу, особое значение приобретает вовлечение все большего числа афганцев по всей стране в обсуждение того, как добиться за столом переговоров такого политического решения, которое принесет прочный мир", - цитируют афганские СМИ заявление американской дипмиссии.

Халдизад повел уже шесть раундов переговоров с делегацией талибов в Дохе и планирует в скором будущем седьмой раунд.