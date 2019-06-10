В Кишинев во вторник прибудет украинский дипломат в связи с обострением политического кризиса в Молдове – Климкин

В столицу Молдовы Кишинев во вторник, 11 июня, прибудет украинский дипломат, посол Виктор Криженивский в связи с обострением политического кризиса в Молдове, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы это очень пристально мониторим. Завтра в Кишиневе будет Виктор Криженивский, отвечающий за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Министр выразил обеспокоенность увеличивающейся вероятностью ""добрых услуг" со стороны внешних игроков". "К сожалению, больше посредничества – меньше субъектности", - добавил он.

"Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - добавил Климкин.

Как сообщалось, накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдовы, после чего созвали заседание парламента.

Как сообщалось, лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена парламентом в субботу премьер-министром Молдовы. Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.