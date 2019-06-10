Политика

17:15 10.06.2019

Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

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Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

Слова президента Украины Владимира Зеленского после обстрелов украинских позиций на Донбассе в ночь на 7 июня относительно потери Россией контроля над вооруженными формированиями в зоне конфликта подчеркивали, что РФ контролирует этот конфликт и является его причиной, отмечает пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Президент ещё раз подчеркнул позицию Украины о том, что Россия контролирует весь конфликт и является причиной конфликта на Донбассе", - сказала она на брифинге в понедельник в Киеве.

Теги: #мендель #зеленский #рф #ап #донбасс
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