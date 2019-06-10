В АП рекомендуют Луценко обратить внимание на визиты Бойко и Медведчука в РФ

В Администрации президента Украины рекомендуют генеральному прокурору Украины Юрию Луценко обратить внимание на визиты основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

"Нас удивляет, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром – ИФ), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - сказала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 7 июня Юрий Бойко и Виктор Медведчук осуществили визит в российский Санкт-Петербург, где встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ранее 22 марта Бойко и Медведчук посещали Москву, где встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации "Газпром" Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа.