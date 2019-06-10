Зеленский придет на заседание КС 11 июня, куда его пригласил суд

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, прибудет на заседание Конституционного суда Украины, который будет рассматривать конституционность его указа о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду по представлению народных депутатов.

"Завтра в 10.00 иду в Конституционный суд Украины", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

В видеообращении президент отметил: "Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента. Вы знаете, меня пригласили на это заседание". Он указал, что это впервые за 28 лет, когда президент придет на заседание КС.

"Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг – своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду. Мы уверенны в нашей юридической позиции, но самое главное – это моя позиция как президента, когда я распускал парламент, – это был и есть огромный запрос украинского народа, воля народа, а я всегда буду ее защищать", - заверил глава государства.

Он отметил, что заседание КС начнется во вторник, 11 июня, в 10.00.