Колесников пойдет в Раду по мажоритарному округу №49 в Донецкой области

Глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявил о намерении баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №49 (Донецкая область).

"Это было мое решение. Я хочу представлять Донбасс, лоббировать интересы Донбасса, как неотъемлемой части Украины. Для меня это большая честь. Я хочу быть депутатом именно от Донбасса", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве после форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам".

"Вся моя деятельность была в 49-м округе, это Константиновка, Дружковка и два сельских района. Поэтому я не буду менять традиции. Меня там хорошо знают за последние 20 лет", - отметил Колесников, отвечая на вопрос, по какому мажоритарному округу намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах.

Как сообщалось, на форуме объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" в понедельник в Киеве представили первую десятку списка партии "Оппозиционный блок" в многомандатном избирательном округе. Возглавил список лидер партии "Наши" внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

Также в список вошли политики от ранее объединившихся с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам".