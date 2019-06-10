"Слуга народа" планирует оптимизировать жилищно-коммунальные тарифы за счет демонополизации рынка

Партия "Слуга народа" выступает за создание государственной стратегии по оптимизации жилищно-коммунальных тарифов за счет демонополизации энергетических рынков, увеличения собственной добычи энергоресурсов и устранения коррупционной составляющей в тарифообразовании, указывается в программе партии.

Среди других приоритетов в энергосекторе политсила указывает отмену "всех формульных ценообразований по типу "Роттердам+".

Помимо энергетики, политическая сила предлагает провести демонополизацию и других ключевых отраслей, а также осуществить "экономический аудит страны", указывается в программе.

"Проведем демонополизацию ключевых отраслей, сделаем Антимонопольный комитет независимым и эффективным", – говорится в документе.

Говоря об экономической стратегии, партия предлагает внедрить режим наибольшего содействия иностранным инвесторам украинского происхождения.

В отношении улучшения условий бизнеса партия намерена сократить количество госорганов, создать возможность одноразовой легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке, утвердить стратегию поэтапного сокращение ЕСВ.

"Внедрим налог на выведенный капитал, как только для этого возникнут необходимые экономические условия", – указывается в предвыборной программе "Слуги народа".

Помимо этого, политсила намерена законодательно гарантировать неизменность действующих условий налогообложения для частных предпринимателей.

Относительно реформирования социальной сферы партия предлагает провести аудит системы соцобеспечения и внедрить "экономический паспорт украинца", по которому все дети получают часть от эксплуатации природных ресурсов страны на индивидуальные счета.

Политсила также выступила за перевод всех социальных льгот в денежную форму и внедрение второго уровня государственного пенсионного обеспечения.