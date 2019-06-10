В первой пятерке списка "Гражданской позиции" Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук и Соловьева

Партия "Гражданская позиция" огласила свой избирательный список на внеочередных парламентских выборах 21 июля, утвержденный на съезде в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", список возглавил лидер партии, экс-министр обороны Анатолий Гриценко. В первой пятерке также народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов, лидер партии "Ридна краина" Николай Томенко, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, адвокат и общественный деятель Марина Соловьева.

Во второй десятке списка "Гражданской позиции" секретарь Львовского горсовета Анатолий Забарило, депутат Тернопольского горсовета Петр Ландяк, глава ивано-франковской облорганизации партии Николай Ладовский, экс-нардеп Егор Фирсов и экс-замглавы СБУ Виктор Трепак. На 11-м месте экс-замглавы Нацбанка Александр Савченко.