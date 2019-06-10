Политика

13:05 10.06.2019

Зеленский создал делегацию Украины для участия в работе GRECO

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Зеленский создал делегацию Украины для участия в работе GRECO

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Согласно указу от 10 июня, украинскую делегацию возглавил (по согласию) член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Михаил Буроменский.

В составе делегации также заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка и эксперт общественной организации "Центр противодействия коррупции" (по согласию) Анастасия Красносильская.

Этим же документом признан утратившим действие указ президента от 17 октября 2016 года о делегации для участия в работе GRECO.

Данный указ вступает в силу со дня опубликования.

GRECO - международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году. Основная цель организации - помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией. Группа состоит из 49 государств.

Теги: #зеленский #коррупция #greco
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