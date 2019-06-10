Политика

10:47 10.06.2019

Тимошенко предложила назвать большинство в будущей Раде "коалицией действий", готова действовать совместно с партией Зеленского

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Тимошенко предложила назвать большинство в будущей Раде "коалицией действий", готова действовать совместно с партией Зеленского

 "Батькивщина" в парламенте нового созыва готова работать в коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского и другими проевропейскими силами, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами и, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное - сделать все, чтобы этот план стал реальностью", сказала Тимошенко на съезде партии "Батькивщина" в понедельник в Киеве.

Она предложила назвать будущую коалицию "коалицией действий".

По её словам, настоящие демократические силы, которые могут пройти в парламент, - это "Батькивщина", "Слуга народа", партия "Голос" - "должны объединиться во время избирательной компании и сделать все, чтобы на мажоритарных округах не прошли "мастодонты".

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает партию "Слуга народа".

Теги: #тимошенко #батькивщина #выборы
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