Политика

17:55 09.06.2019

ЕС назвал новое правительство Молдовы легитимным и готов с ним работать

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ЕС назвал новое правительство Молдовы легитимным и готов с ним работать

Европейский союз положительно воспринимает принятые в субботу парламентом Молдовы решения, готов работать с новым правительством и считает его легитимным, говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана "О политической ситуации в Республике Молдова".

Текст документа поступил в "Интерфакс" в воскресенье из офиса делегации Европейского союза в Молдове.

"Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации", - говорится в документе.

Высокопоставленные представители ЕС подчеркивают, что "уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений".

"Это также, прежде всего, ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова. В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдавии, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, накануне главы дипломатических миссий России, США и Европейского союза в Кишиневе присутствовали на заседании парламента и выступили с заявлениями в поддержку действий парламента. Совет Европы также призвал молдавские власти соблюдать принципы верховенства закона.

Накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Партия социалистов и правый блок ACUM объединились, избрали председателя парламента и утвердили состав правительства. Новым премьером Молдовы была избрана Майя Санду.

Однако Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

Теги: #правительство #ес #молдова
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