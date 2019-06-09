"Слуга народа" намерена принять законы, необходимые для расширения сотрудничества с ЕС и НАТО – программа

Партия "Слуга народа" в Верховной Раде следующего созыва намерена принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.

"Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе. Запустим программу "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на глобальные рынки", - говорится в предвыборной программе партии, утвержденной на съезде в воскресенье.