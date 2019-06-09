Политика

16:51 09.06.2019

"Слуга народа" обеспечит законодательную поддержку инициатив Зеленского по восстановлению территориальной целостности Украины и поддержке армии – программа

1 мин читать

Партия "Слуга народа" обеспечит законодательное сопровождение инициатив президента Украины Владимира Зеленского, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

"Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП. Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО", - говорится в предвыборной программе партии, утвержденной на съезде в воскресенье.

В партии "Слуга народа" намерены остановить отток ценных кадров из армии, ввести систему обучения и переобучения солдат и офицеров, ввести жесткие наказания за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны, децентрализовать и демонополизировать оборонные госзакупки.

Теги: #слуга_народа #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:08 09.06.2019
"Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор" идут на выборы в Раду единым националистическим блоком

"Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор" идут на выборы в Раду единым националистическим блоком

15:16 09.06.2019
Первая сотня избирательного списка партии "Слуга народа"

Первая сотня избирательного списка партии "Слуга народа"

14:45 09.06.2019
"Удар" выдвинет кандидатов только в мажоритарных округах - Кличко

"Удар" выдвинет кандидатов только в мажоритарных округах - Кличко

14:11 09.06.2019
Лещенко подумывает об участии в парламентских выборах на одном из округов Киева

Лещенко подумывает об участии в парламентских выборах на одном из округов Киева

14:10 09.06.2019
Нардеп БПП Березенко склоняется к тому, чтобы не баллотироваться в Раду

Нардеп БПП Березенко склоняется к тому, чтобы не баллотироваться в Раду

14:01 09.06.2019
"Европейская солидарность" не будет создавать в Раде коалицию с "Оппозиционной платформой" и остатками Партии регионов - Порошенко

"Европейская солидарность" не будет создавать в Раде коалицию с "Оппозиционной платформой" и остатками Партии регионов - Порошенко

14:00 09.06.2019
Кандидатура премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции - Разумков

Кандидатура премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции - Разумков

13:53 09.06.2019
"Слуга народа" выставит по "округам" Кононенко, Пашинского и Грановского кандидатов, которые смогут с ними побороться - глава штаба

"Слуга народа" выставит по "округам" Кононенко, Пашинского и Грановского кандидатов, которые смогут с ними побороться - глава штаба

13:28 09.06.2019
Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

13:24 09.06.2019
"Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Разумков

"Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор" идут на выборы в Раду единым националистическим блоком

Первая сотня избирательного списка партии "Слуга народа"

"Удар" выдвинет кандидатов только в мажоритарных округах - Кличко

Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

Зеленский: система пока в нокдауне, на выборах мы отправим ее в нокаут

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" намерена принять законы, необходимые для расширения сотрудничества с ЕС и НАТО – программа

Новый премьер Молдовы Санду пообещала освободить госслужащих от политического контроля и давления в обмен на поддержку

Парламент Молдовы признал бывшее правительство "вне закона"

Зеленский: система пока в нокдауне, на выборах мы отправим ее в нокаут

Саакашвили спросил подписчиков в соцсети о поддержке объединения с "Гражданской позицией" Гриценко

"Слуга народа" назвала 10 кандидатов на мажоритарных округах, среди которых актер "Юзик", журналист Дубинскиий и блогер Бужанский

Глава "Слуги народа" анонсировал постпраймериз: у общественности есть месяц на анализ списка партии

"Слуга народа" отменит депутатскую неприкосновенность и будет лишать мандата за кнопкодавство - Зеленский

Первая пятерка списка "Слуги народа": Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия, Янченко

Зеленский: сегодня мы назовем список "слуги народа" из 100 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА