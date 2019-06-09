"Слуга народа" обеспечит законодательную поддержку инициатив Зеленского по восстановлению территориальной целостности Украины и поддержке армии – программа

Партия "Слуга народа" обеспечит законодательное сопровождение инициатив президента Украины Владимира Зеленского, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

"Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП. Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО", - говорится в предвыборной программе партии, утвержденной на съезде в воскресенье.

В партии "Слуга народа" намерены остановить отток ценных кадров из армии, ввести систему обучения и переобучения солдат и офицеров, ввести жесткие наказания за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны, децентрализовать и демонополизировать оборонные госзакупки.