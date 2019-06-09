Новый премьер Молдовы Санду пообещала освободить госслужащих от политического контроля и давления в обмен на поддержку

Утвержденная накануне решением парламента премьер-министром Молдавии Майя Санду, выступая на брифинге в воскресенье, призвала государственных служащих всех учреждений "поддержать новое законное правительство".

Санду заявила, что в понедельник пойдет в правительство, и надеется, что сотрудники госучреждений "выразят поддержку новому правительству". Санду назвала госслужащих "основой в процессе эффективного государственного управления".

"Политики приходят и уходят, а вы являетесь тем, кто по-настоящему занимается управлением страной, основываясь на опыте, знаниях и верности республике. Новоизбранное законное правительство в первую очередь намерено избавить вас от давления и шантажа, с тем, чтобы вы могли свободно выполнять профессиональный долг во благо граждан", - сказала Санду.

Премьер подчеркнула, что "в последние годы государственные учреждения заставляли выполнять приказы Демпартии".

"Это ненормально для демократического государства. И мы, министры нового правительства берем на себя ответственность избавить институты от политического контроля, с тем, чтобы работающие там могли исполнять обязанности только на основании закона, а не давления", - подчеркнула премьер.

Санду отметила, что "страна находится в трудной ситуации из-за того, что бывшие олигархические власти не желают уходить добровольно и пытаются втянуть государственные структуры в свою грязную игру".

"Необходимо понимать, что мирная передача власти зависит теперь от госслужащих. Доверие граждан к институтам и собственной стране также зависит теперь от вас, от вашей верности к закону и народу", - пояснила она.

Санду призвала всех государственных служащих "не выполнять антинародные приказы Плахотнюка (главный молдавский олигарх, лидер Демпартии - ИФ).

"Он действует только в собственных интересах, и вы ему безразличны. Но вас больше и вы сильнее. Не выходите на улицы по призыву узурпатора. Верьте, что мы освободим вас от них. Завтра (в понедельник - ИФ) все госинституты должны работать в нормальном режиме. Призываю поддержать новое правительство и совместными усилиями построить в Молдове свободное, процветающее государство", - заключила премьер-министр Молдавии.

Как сообщалось, лидер правой партии "Действия и солидарности" Майя Санду накануне была назначена парламентом премьер-министром Молдавии. Однако, Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдавии признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он одновременно является.