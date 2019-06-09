Политика

16:08 09.06.2019

"Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор" идут на выборы в Раду единым националистическим блоком

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"Свобода", "Нацкорпус" и "Правый сектор" идут на выборы в Раду единым националистическим блоком

Партии "Национальный Корпус", "Свобода", "Правый Сектор", ветеранские и общественные организации приняли решение об участии во внеочередных парламентских выборах единым националистическим блоком с последующей консолидацией патриотических объединений и организаций.

Как сообщается в воскресенье на страницах ряда региональных ячеек "Свободы" в соцсети Facebook, в первую пятерку в списке "объединенной силы националистов, которые пойдут по списку "Свободы", вошли основатель и первый командир полка "Азов", лидер партии "Национальный корпус", внефракционный народный депутат Андрей Билецкий, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко.

Билецкий, Ярош и Тарасенко занимают второе, третье и четвертое место в списке "объединенной силы националистов, которые пойдут по списку "Свободы". Возглавил список лидер "Свободы" Олег Тягнибок, пятый в списке - экс-кандидат в президенты от партии и вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.

Во второй пятерке – актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба "Нацкорпуса" Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.

В первую двадцатку объединенного националистического блока вошли также Олег Петренко, Анатолий Витив, Андрей Левицкий, Василий Лабайчук, Александр Алферов, Андрей Мохник, Алексей Кайда, Арсений Билодуб, Виктор Шендибило, Олег Панькевич.

Согласно распространенному пресс-службой "Нацкорпуса" заявлению, политсилы и общественные организации объединились ради перезапуска украинского патриотического движения, на основе конструктивного и решительного противостояния существующим угрозам стране.

"Будущие выборы станут решающим шагом и сложным испытанием для Украины. Будет определен вектор развития государства еще на пять лет. За это время страна может либо возродиться из пепла и дать отпор агрессору, или дотла сгореть в пламени войны и коррупции. На кону - судьба нации. Именно поэтому мы объединились. В эти непростые времена только патриоты являются мощным и единственным противовесом антиукраинским элементам в политике, которые годами спекулируют интересами государства. Вместе мы не дадим им шанса на реванш", - говорится в распространенном в воскресенье заявлении.

В информации отмечается, что объединение националистов – "прогрессивная сила, которая соединила в себе политический опыт, истинный патриотизм и готовность идти до конца в борьбе за правду и справедливость".

"Основой нового парламента станут настоящие патриоты с незапятнанной репутацией и искренним желанием работать в интересах людей, во имя украинского народа. Они знают, как сделать Украину процветающей", - заявляют в партии.

Согласно информации, сразу после завершения выборов будет создан координационный центр по объединению патриотических организаций и движений. Ответственность за его деятельность и функционирование возьмет на себя Билецкий.

Теги: #свобода #азов #выборы
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