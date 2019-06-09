Политика

14:11 09.06.2019

Лещенко подумывает об участии в парламентских выборах на одном из округов Киева

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Лещенко подумывает об участии в парламентских выборах на одном из округов Киева

Народный депутат Украины Сергей Лещенко заявляет, что в настоящее время раздумывает над участием во внеочередных парламентских выборах 21 июля в качестве самовыдвиженца по избирательному округу в Киеве, в котором он прописан, но окончательное решение примет через несколько дней.

"Что касается меня, то я не хочу бегать по спискам, по партиям, говорить… возьмите меня как запасной вариант… У меня есть еще один вариант – это баллотироваться по округу в г.Киев. Это родной для меня Подольский район, где я рос, где я ходил в школу, где я до сих пор зарегистрирован. Этот вариант я для себя не исключаю, но окончательное решение буду принимать в ближайшие дни. Потому что депутаты-самовыдвиженцы, у них еще есть несколько дней для такого решения", - сказал Лещенко в эфире телеканала "Наш" в воскресенье.

Он подчеркнул, что был связан в последние полгода с президентом Украины Владимиром Зеленским и партией "Слуга народа", но уважает решение политсовета партии не включать в избирательный список людей, которые уже были народными депутатами. "Это решение, с которым я соглашаюсь, потому что это новая сила, она должна идти с нового, чистого листа", - сказал Лещенко.

В то же время, нардеп заявляет, что ему "не стыдно за свои четыре с половиной года в этом парламенте". "Я честно работал. Если решу (участвовать в выборах – ИФ), то предложу людям оценить мою работу… и принять решение, давать ли мне еще мандат на представительство Подольского района – это Подол, Виноградарь, Ветряные Горы, Куреневка – от Киева в Верховной Раде. Или такое решение не приму. Зависит это от нескольких факторов, которые я проанализирую и определюсь в ближайшие дни", - резюмировал Лещенко.

Теги: #лещенко #выборы
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