Политика

14:00 09.06.2019

Кандидатура премьера будет представлена после выборов и формирования коалиции - Разумков

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 Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура на должность премьер-министра Украины будет представлена после парламентских выборов и формирования коалиции.

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - сказал Разумков на брифинге в воскресенье после съезда партии "Слуга народа".

Он добавил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после формирования коалиции в парламенте.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля.

Теги: #слуга_народа #выборы #премьер
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