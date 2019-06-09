Политика

13:53 09.06.2019

"Слуга народа" выставит по "округам" Кононенко, Пашинского и Грановского кандидатов, которые смогут с ними побороться - глава штаба

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 Партия "Слуга народа" намерена выставить по округам, где будут идти действующие народные депутаты Игорь Кононенко и Александр Грановский (БПП), Сергей Пашинского ("Народный фронт"), кандидатов, которые смогут составить им конкуренцию и победить.

"У нас там рассматриваются кандидаты, которые могут побороться с этими персонажами", - сказал на брифинге после съезда руководитель штаба партии Александр Корниенко.

По его словам, аналогичная ситуация будет по 96-му округу Киевской области против Ярослава Москаленко ("Воля народа"), по округам в Одессе, Харькове.

"Мы везде будем бороться. Не мы придумали мажоритарку", - отметил Корниенко.

Теги: #слуга_народа #мажоритарка #выборы
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