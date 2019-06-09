Политика

13:50 09.06.2019

Парламент Молдовы признал бывшее правительство "вне закона"

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Парламент Молдовы признал бывшее правительство "вне закона"

 Бывшее правительство Молдовы во главе с премьером Павлом Филипом признано "вне закона". Заявление по этому поводу принято на заседании парламента в воскресенье.

"Парламент констатирует узурпацию власти в государстве со стороны бывшего правления, которое потеряло доверие, как со стороны собственного народа, так и со стороны внешних партнеров, решив пойти по пути дестабилизации и насилия", - отмечается в документе.

Парламент призвал всех сотрудников государственных учреждений и силовых структур "не выполнять незаконные указания и приказы узурпаторов, и перейти на сторону законных властей - парламента, президента и правительства".

"Парламент объявляет вне закона бывшее правительство Павла Филипа и требует от Демократической партии убрать своих наемников из государственных учреждений. Просим граждан стран не участвовать в акциях, организованных Плахотнюком и его сообщников!", - говорится в документе, который зачитала с трибуны назначенная накануне премьер-министром Майя Санду.

8 июня парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать.

Партия социалистов и правый блок ACUM в парламенте Молдовы избрали спикера и вице-спикеров парламента, утвердили его структура, сформировали Постоянное бюро. Председателем парламента назначена председатель Партии социалистов Зинаида Гречанная.

В тот же день парламент утвердил новый состав правительства Молдовы во главе с лидером правой партии "Действия и солидарности" Майей Санду. Министром внутренних дел назначен другой лидер правой оппозиции - Андрей Нэстасе.

Конституционный суд сразу же объявил действия парламента незаконными. Демократическая партия не признает новую власть и не намерена передать управление страной новому правительству. В воскресенье Конституционный суд временно делегировал полномочия президента действующему премьер-министру Павлу Филипу. В этом качестве, он подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

Теги: #молдова #правительство #парламент
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