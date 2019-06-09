Политика

13:28 09.06.2019

Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

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Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Украины (группа "Воля народа") Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины.

"Политический совет партии провел свое заседание перед съездом, на котором единогласно был согласован сформированный президиумом политического совета партии избирательный список кандидатов в народные депутаты от Аграрной партии Украины в общегосударственном округе… Первый – Поплавский Михаил Михайлович", - объявил ведущий съезда партии в воскресенье в Киеве.

Внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.

Теги: #аграрная_партия #поплавский #выборы
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