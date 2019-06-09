"Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Разумков

Партия "Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам, но работа над списком по мажоритарке ещё продолжается, сообщил ее глава Дмитрий Разумков.

"Когда мы начали глубоко изучать представленные материалы, то выяснилось, что несмотря на всю открытость нашей партии, нам попытались представить кандидатами по округам тех, кто не соответствуют нашим принципам и подходам", - сказал он на брифинге после завершения съезда.