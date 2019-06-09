Политика

13:23 09.06.2019

Зеленский: система пока в нокдауне, на выборах мы отправим ее в нокаут

1 мин читать
Зеленский: система пока в нокдауне, на выборах мы отправим ее в нокаут

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что после досрочных парламентских выборов в стране установится новая система.

"Слуга народа" - это не бренд, это - наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", - сказал он в воскресенье в Киеве на съезде партии "Слуга народа".

"Мы сделаем это вместе, мы сделаем их ещё раз. Спасибо большое. Слава Украине!", - заключил Зеленский.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны пройти 21 июля.

Теги: #зеленский #слуга_народа #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 09.06.2019
"Слуга народа" выставит по "округам" Кононенко, Пашинского и Грановского кандидатов, которые смогут с ними побороться - глава штаба

"Слуга народа" выставит по "округам" Кононенко, Пашинского и Грановского кандидатов, которые смогут с ними побороться - глава штаба

13:28 09.06.2019
Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

13:24 09.06.2019
"Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Разумков

"Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Разумков

13:20 09.06.2019
Саакашвили спросил подписчиков в соцсети о поддержке объединения с "Гражданской позицией" Гриценко

Саакашвили спросил подписчиков в соцсети о поддержке объединения с "Гражданской позицией" Гриценко

13:12 09.06.2019
"Слуга народа" назвала 10 кандидатов на мажоритарных округах, среди которых актер "Юзик", журналист Дубинскиий и блогер Бужанский

"Слуга народа" назвала 10 кандидатов на мажоритарных округах, среди которых актер "Юзик", журналист Дубинскиий и блогер Бужанский

13:10 09.06.2019
Глава "Слуги народа" анонсировал постпраймериз: у общественности есть месяц на анализ списка партии

Глава "Слуги народа" анонсировал постпраймериз: у общественности есть месяц на анализ списка партии

13:07 09.06.2019
"Слуга народа" отменит депутатскую неприкосновенность и будет лишать мандата за кнопкодавство - Зеленский

"Слуга народа" отменит депутатскую неприкосновенность и будет лишать мандата за кнопкодавство - Зеленский

12:55 09.06.2019
Первая пятерка списка "Слуги народа": Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия, Янченко

Первая пятерка списка "Слуги народа": Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия, Янченко

12:44 09.06.2019
Зеленский: сегодня мы назовем список "слуги народа" из 100 человек

Зеленский: сегодня мы назовем список "слуги народа" из 100 человек

12:39 09.06.2019
Москаль написал заявление о выходе из БПП

Москаль написал заявление о выходе из БПП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

"Слуга народа" отменит депутатскую неприкосновенность и будет лишать мандата за кнопкодавство - Зеленский

Первая пятерка списка "Слуги народа": Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия, Янченко

Съезд Батькивщины пройдет в Киеве в понедельник

Порошенко: Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Молдовы признал бывшее правительство "вне закона"

Съезд Батькивщины пройдет в Киеве в понедельник

КС Молдовы временно отстранил от должности президента Дондона и назначил действующего премьер-министра Филипа и.о. главы государства

Волкер пожелал Кучме успехов в представительстве Украины в ТКГ

Зеленский убежден, что список "Слуги народа", который представят на съезде, всем понравится

Порошенко: Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил

Порошенко представил первую пятерку списка "Европейской солидарности"

Парубий будет баллотироваться на выборах в Раду по списку партии Порошенко

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

Кандидат в британские премьеры не намерен платить ЕС за Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА