Зеленский: система пока в нокдауне, на выборах мы отправим ее в нокаут

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что после досрочных парламентских выборов в стране установится новая система.

"Слуга народа" - это не бренд, это - наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг: это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", - сказал он в воскресенье в Киеве на съезде партии "Слуга народа".

"Мы сделаем это вместе, мы сделаем их ещё раз. Спасибо большое. Слава Украине!", - заключил Зеленский.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны пройти 21 июля.