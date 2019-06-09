"Слуга народа" назвала 10 кандидатов на мажоритарных округах, среди которых актер "Юзик", журналист Дубинскиий и блогер Бужанский

Партия "Слуга народа" на съезде в воскресенье в Киеве представила первых десять кандидатов на мажоритарных округах.

В частности, по 31 округу (Кривой Рог, Днепропетровская область) будет баллотироваться Юрий Корявченков (кварталовец Юзик), по 25 округу (Днепр) – блогер Максим Бужанский, по 94 округу в Киевской области журналист Александр Дубинский.

По 201 округу в Киеве будет баллотироваться врач-аннстезиолог Максим Перебийнис, и по 218 округу (Киев) Максим Гурин.