Политика

13:10 09.06.2019

Глава "Слуги народа" анонсировал постпраймериз: у общественности есть месяц на анализ списка партии

1 мин читать
Глава "Слуги народа" анонсировал постпраймериз: у общественности есть месяц на анализ списка партии

 Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что у общественности будет месяц, чтобы проверить списки партии.

"Мы будем единственные, если я не ошибаюсь, проводить процедуру постпраймериз. Когда мы представим на обсуждение полный список партии "Слуга народа", у вас будет месяц на то чтобы его посмотреть, изучить и, если мы где-то ошиблись, с вашей помощью и общественности, журналистов исправить эти ошибки", - сказал Разумков, выступая на съезде партии в воскресенье в Киеве.

Теги: #зеленский #рада #слуга_народа #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 09.06.2019
"Слуга народа" выставит по "округам" Кононенко, Пашинского и Грановского кандидатов, которые смогут с ними побороться - глава штаба

"Слуга народа" выставит по "округам" Кононенко, Пашинского и Грановского кандидатов, которые смогут с ними побороться - глава штаба

13:28 09.06.2019
Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

13:24 09.06.2019
"Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Разумков

"Слуга народа" выдвинет 199 кандидатов по мажоритарке - Разумков

13:23 09.06.2019
Зеленский: система пока в нокдауне, на выборах мы отправим ее в нокаут

Зеленский: система пока в нокдауне, на выборах мы отправим ее в нокаут

13:20 09.06.2019
Саакашвили спросил подписчиков в соцсети о поддержке объединения с "Гражданской позицией" Гриценко

Саакашвили спросил подписчиков в соцсети о поддержке объединения с "Гражданской позицией" Гриценко

13:12 09.06.2019
"Слуга народа" назвала 10 кандидатов на мажоритарных округах, среди которых актер "Юзик", журналист Дубинскиий и блогер Бужанский

"Слуга народа" назвала 10 кандидатов на мажоритарных округах, среди которых актер "Юзик", журналист Дубинскиий и блогер Бужанский

13:07 09.06.2019
"Слуга народа" отменит депутатскую неприкосновенность и будет лишать мандата за кнопкодавство - Зеленский

"Слуга народа" отменит депутатскую неприкосновенность и будет лишать мандата за кнопкодавство - Зеленский

12:55 09.06.2019
Первая пятерка списка "Слуги народа": Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия, Янченко

Первая пятерка списка "Слуги народа": Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия, Янченко

12:44 09.06.2019
Зеленский: сегодня мы назовем список "слуги народа" из 100 человек

Зеленский: сегодня мы назовем список "слуги народа" из 100 человек

12:39 09.06.2019
Москаль написал заявление о выходе из БПП

Москаль написал заявление о выходе из БПП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Михаил Поплавский возглавил список Аграрной партии

Зеленский: система пока в нокдауне, на выборах мы отправим ее в нокаут

"Слуга народа" отменит депутатскую неприкосновенность и будет лишать мандата за кнопкодавство - Зеленский

Первая пятерка списка "Слуги народа": Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия, Янченко

Съезд Батькивщины пройдет в Киеве в понедельник

ПОСЛЕДНЕЕ

Парламент Молдовы признал бывшее правительство "вне закона"

Съезд Батькивщины пройдет в Киеве в понедельник

КС Молдовы временно отстранил от должности президента Дондона и назначил действующего премьер-министра Филипа и.о. главы государства

Волкер пожелал Кучме успехов в представительстве Украины в ТКГ

Зеленский убежден, что список "Слуги народа", который представят на съезде, всем понравится

Порошенко: Мы идём в парламент, чтобы не допустить реванша пророссийских сил

Порошенко представил первую пятерку списка "Европейской солидарности"

Парубий будет баллотироваться на выборах в Раду по списку партии Порошенко

Президент Мексики предложил Трампу развивать дружеские отношения

Кандидат в британские премьеры не намерен платить ЕС за Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА