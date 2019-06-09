Глава "Слуги народа" анонсировал постпраймериз: у общественности есть месяц на анализ списка партии

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что у общественности будет месяц, чтобы проверить списки партии.

"Мы будем единственные, если я не ошибаюсь, проводить процедуру постпраймериз. Когда мы представим на обсуждение полный список партии "Слуга народа", у вас будет месяц на то чтобы его посмотреть, изучить и, если мы где-то ошиблись, с вашей помощью и общественности, журналистов исправить эти ошибки", - сказал Разумков, выступая на съезде партии в воскресенье в Киеве.