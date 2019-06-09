Зеленский: сегодня мы назовем список "слуги народа" из 100 человек

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" сообщил, что будет представлен список из 100 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах, состоящий из экспертов его команды, ее представителей в регионах и активных людях, отобранных через Интернет.

"Очень символично, что мы собрались в Ботаническом саду. Я верю, что благодаря людям, которые сегодня тут с нами, Украина расцветёт. И - будем сажать: символизма много. Сегодня мы назовем 100 людей из нашего списка", - сказал он, выступая на съезде партии в ботсаду им. Гришко в Киеве.

Зеленский отметил, что в списке "Слуги народа" будут эксперты, с которыми была пройдена избирательная кампания выборов президента, лица команды Зеленского из регионов, а также те люди, которые были отобраны через Интернет и онлайн-проекты команды Зеленского, у которых есть "прекрасные идеи", которые смогут реализовать в парламенте.