Москаль написал заявление о выходе из БПП

Экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" о выходе из партии и сложении полномочий председателя Закарпатской областной организации партии.

Как сообщается на официальном сайте политика, соответствующее заявление он подал в пятницу, 7 июля. В тот же день оно было получено секретариатом партии.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", а также уведомляю вас, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в тексте написанного от руки заявления Москаля, скан-копия которого размещена на его сайте.

Как сообщалось, глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию 23 апреля. 5 июня Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента Владимира Зеленского об увольнении 13 глав обладминистраций, в том числе и Москаля.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Москаля главой Закарпатской обладминистрации в июле 2015 года.