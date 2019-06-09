Политика

11:59 09.06.2019

Волкер пожелал Кучме успехов в представительстве Украины в ТКГ

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Волкер пожелал Кучме успехов в представительстве Украины в ТКГ

Обращение от команды Специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера со словами поддержки поступило в адрес представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Украины Леонида Кучмы.

Как сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook, обращение "со словами уважения и добра" поступило на текущей неделе.

"Мы поражены его (Кучмы – ИФ) самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ", - говорится в послании.

Как сообщалось, 3 июня в понедельник президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ.

Теги: #ткг #волкер #кучма
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