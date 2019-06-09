Политика

11:57 09.06.2019

Зеленский убежден, что список "Слуги народа", который представят на съезде, всем понравится

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Зеленский убежден, что список "Слуги народа", который представят на съезде, всем понравится

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает съезда партии "Слуга народа" на территории Национального ботанического сада им.Гришко в Киеве в фургончике с надписью "Телевидение", который он показал журналистам перед началом съезда.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленский вышел к ожидавшим его журналистам и пригласил посмотреть, где он готовится к своему выступлению, провел мини-экскурсию.

После того, как журналисты вышли, Зеленский обратился к журналистке издания "Новое время" Кристине Бердинских с вопросом, стоило ли ее включить в список партии "Слуга народа", "чтобы вы сразу понимали, что происходит, вы бы контролировали". На это журналистка ответила, что не имеет такого желания: "Я хочу контролировать власть в целом - власть меняется, а мы работаем".

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от съезда партии "Слуга народа", Зеленский сказал: "Я думаю, что будет нормальное настроение. Вам всем понравится. Вам всем понравятся люди (в списке партии – ИФ)".

В воскресенье на территории Национального ботанического сада им.Гришко в Киеве пройдет съезд партии "Слуга народа". Возле служебного входа журналистов встречают гольфкары, которые доставляет гостей и участников съезда к месту проведения – конструкции со сценой в глубине ботанического сада. Под тентом установлена сцена, а также зона отдыха с прохладительными и горячими напитками и закусками.

На съезде уже прибыли представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, заместитель главы администрации президента Кирилл Тимошенко, также среди делегатов замечен участник "Студии "Квартал 95" Юрий Корявченко (псевдоним Юзик).

Позже приехали глава администрации президента Андрей Богдан и врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Теги: #зеленский #слуга_народа #выборы
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