Политика

11:14 09.06.2019

Парубий будет баллотироваться на выборах в Раду по списку партии Порошенко

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Парубий будет баллотироваться на выборах в Раду по списку партии Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий войдет в избирательный список партии "Европейская солидарность", которую возглавляет пятый президент Украины Петр Порошенко.

"В списке мой большой друг ...- Андрей Парубий", - сказал Порошенко на съезде.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" в Киеве проходит съезд партии "Европейская солидарность" и ее лидер начал представлять список кандидатов в депутаты от партии.

Парубий прошел в Верховную Раду нынешнего созыва по спискам партии "Народный фронт".

Теги: #европейская_солидарность #парубий #выборы
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