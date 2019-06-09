Парубий будет баллотироваться на выборах в Раду по списку партии Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий войдет в избирательный список партии "Европейская солидарность", которую возглавляет пятый президент Украины Петр Порошенко.

"В списке мой большой друг ...- Андрей Парубий", - сказал Порошенко на съезде.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" в Киеве проходит съезд партии "Европейская солидарность" и ее лидер начал представлять список кандидатов в депутаты от партии.

Парубий прошел в Верховную Раду нынешнего созыва по спискам партии "Народный фронт".