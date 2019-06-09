Кандидат в британские премьеры не намерен платить ЕС за Brexit

Борис Джонсон, которого считают наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании, заявил, что в случае избрания на пост главы правительства он не будет оплачивать Евросоюзу выход из ЕС при нынешних условиях соглашения.

"Наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут сохранены до тех пор, пока у нас не будет большей ясности о пути вперед", - сказал он в интервью изданию Sunday Times.

Политик добавил, что "для достижения хорошей сделки деньги являются отличным растворителем и отличной смазкой".

Мэй покинула пост главы Консервативной партии в пятницу текущей недели, британским консерваторам предстоит избрать нового руководителя, который и станет новым премьер-министром. До этого Мэй продолжит выполнять обязанности главы кабинета.

За выход из ЕС Великобритания должна заплатить 39 млрд фунтов-стерлингов ($49,6 млрд).