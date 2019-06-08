Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду по спискам нескольких проукраинских и проевропейских партий

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров сообщил, что представители крымских татар пойдут на выборы в Верховную Раду по спискам нескольких проукраинских и проевропейских политических партий.

"Пять лет временной оккупации Крыма кардинально изменили сознание украинского общества, в том числе и украинских политиков, по крайней мере, значительной их части, относительно Крыма и крымскотатарского народа. К сожалению, чрезвычайно высокая и ужасная цена этого переосмысления: Крым оккупирован Россией, а на востоке Украины пять лет идут боевые действия", - сказал он в видеообращении, обнародованном на его странице в соцсети Фейсбук.

Чубаров отметил, что национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и он провели консультации с представителями шести политических партий, часть которых в настоящее время уже включила в свои списки представителей крымских татар.

Он сообщил, что в списках партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко будут представлены крымские татары – Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса и Ахтем Чийхоз. В списках партии "Украинская стратегия", которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, - первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. В партии "Голос", которую возглавил Святослав Вакарчук – будет два представителя крымских татар. На третьей позиции в списках партии "Сила и честь" Игоря Смешко – Чубаров.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа сообщил, что идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.

Чубаров отметил, что представителей крымских татар, которые баллотируются в Верховную Раду по спискам разных проукраинских и проевропейских партий, объединяет одна цель – деоккупация Крыма, будущее Украины в ЕС и НАТО.

"Представленность крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, - это то, что мы воспринимаем как позитив", - пояснил Чубаров.