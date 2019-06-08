Политика

20:30 08.06.2019

Нардепы Ризаненко, Войцицкая, Емец, Пташник пойдут в Раду по мажоритарным округам от партии "Голос"

1 мин читать
Нардепы Ризаненко, Войцицкая, Емец, Пташник пойдут в Раду по мажоритарным округам от партии "Голос"

Партия "Голос" выдвинула четырех народных депутатов кандидатами на избрание в Верховную Раду по мажоритарным округам

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение партия приняла на съезде в субботу.

Народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу №97, Виктория Войцицкая - №155, Леонид Емец - №221, Виктория Пташник - №223.

Всего партия "Голос" выдвинула своих кандидатов в 72 одномандатных избирательных округах.

Нардеп Ризаненко в настоящее время является членом фракции "Блок Петра Порошенко", в Верховную Раду нынешнего, 8-го созыва, прошел по одномандатному избирательному округу №97.

Войцицкая избиралась в парламент 22-м номером списка партии "Самопомич", в настоящее время является членом одноименной фракции.

Пташник также прошла в парламент по спискам этой политической силы, однако в последствии была исключена из состава фракции "Самопомич".

Емец, который сейчас является членом фракции "Народный фронт", избирался в Раду 8-го созыва по округу №221.

Теги: #кандидаты #украина #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:49 08.06.2019
Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду по спискам нескольких проукраинских и проевропейских партий

Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду по спискам нескольких проукраинских и проевропейских партий

20:10 08.06.2019
В первой пятерке партии "голос" на выборах в раду - Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова

В первой пятерке партии "голос" на выборах в раду - Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова

19:52 08.06.2019
На Донбассе в субботу украинский военный получил боевые травмы

На Донбассе в субботу украинский военный получил боевые травмы

19:31 08.06.2019
Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты

18:38 08.06.2019
В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

В Киеве вечером в субботу ожидается гроза

18:15 08.06.2019
На руднике "Сухая Балка" погиб горнорабочий

На руднике "Сухая Балка" погиб горнорабочий

18:10 08.06.2019
Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

18:02 08.06.2019
Депутат БПП Вадим Денисенко присоединился к команде Смешко

Депутат БПП Вадим Денисенко присоединился к команде Смешко

17:18 08.06.2019
Гриценко инициировал создание единой команды на выборах в Раду с "Рухом новых сил", спрашивает мнения избирателей

Гриценко инициировал создание единой команды на выборах в Раду с "Рухом новых сил", спрашивает мнения избирателей

16:46 08.06.2019
Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представители крымских татар будут баллотироваться в Раду по спискам нескольких проукраинских и проевропейских партий

В первой пятерке партии "голос" на выборах в раду - Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова

Список "Самопомочи" на выборах в Раду возглавил лидер партии, мэр Львова Садовый

Саакашвили заявил о самостоятельном участии его партии в парламентских выборах в Украине

Шоумен Притула идет на выборы в Раду по списку партии "Голос"

ПОСЛЕДНЕЕ

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала еще один комитет – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

Журналист Рахманин пойдет на выборы в Раду от партии "Голос"

Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Послы G7 приветствуют решение КС о неконституционности е-декларирования активистов-антикоррупционеров

Замсекретаря СНБО Кривонос: с Данилюком идет плодотворная работа, а с Зеленским пока не встречался

Решение о замене главы партии "Видродження" Бондаря принято еще после выборов президента Украины

Список "Самопомочи" на выборах в Раду возглавил лидер партии, мэр Львова Садовый

Саакашвили заявил о самостоятельном участии его партии в парламентских выборах в Украине

Президент Молдовы отказался немедленно распускать парламент

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА