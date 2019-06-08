Нардепы Ризаненко, Войцицкая, Емец, Пташник пойдут в Раду по мажоритарным округам от партии "Голос"
Партия "Голос" выдвинула четырех народных депутатов кандидатами на избрание в Верховную Раду по мажоритарным округам
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение партия приняла на съезде в субботу.
Народный депутат Павел Ризаненко будет баллотироваться в парламент по округу №97, Виктория Войцицкая - №155, Леонид Емец - №221, Виктория Пташник - №223.
Всего партия "Голос" выдвинула своих кандидатов в 72 одномандатных избирательных округах.
Нардеп Ризаненко в настоящее время является членом фракции "Блок Петра Порошенко", в Верховную Раду нынешнего, 8-го созыва, прошел по одномандатному избирательному округу №97.
Войцицкая избиралась в парламент 22-м номером списка партии "Самопомич", в настоящее время является членом одноименной фракции.
Пташник также прошла в парламент по спискам этой политической силы, однако в последствии была исключена из состава фракции "Самопомич".
Емец, который сейчас является членом фракции "Народный фронт", избирался в Раду 8-го созыва по округу №221.