В первой пятерке партии "голос" на выборах в раду - Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова

Список партии "Голос" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавили музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук, экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Клименко, глава IT-компании Ring Ukraine Кира Рудык, советник премьер-министра по парламентским отношениям Ярослав Железняк, антикоррупционная активистка Александра Устинова.

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, соответствующий список партии на выборах утвердили на съезде политической силы "Голос" в субботу в Киеве.

В десятку списка партии вошли также управляющий партнёр юридической фирмы "Василь Кисиль и партнёры" Олег Макаров, общественный активист и экс-глава правления антикоррупционной организации "Transperancy International Ukraine" Ярослав Юрчишин, журналист Сергей Рахманин, общественная активистка, и.о. главы Одесской областной государственной администрации в 2016-2017 годах Соломия Бобровская, заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина.

Кроме того, в тридцатке партии "Голос" на выборах - партнёр консалтинговой компании McKinsey&Company Владимир Цабаль, воин АТО, "киборг" Андрей Шараскин (позывной "Богема"), экс-заместитель министра образования и науки Украины Инна Совсун, глава правления ОО "КрымСОС" Тамила Ташева, шоумен Сергей Притула.