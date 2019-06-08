Политика

18:10 08.06.2019

Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

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Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

ВВП-варранты (VRI), выпущенные в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 года, являются "миной замедленного действия" и следует рассмотреть возможность досрочного их выкупа, считает советник избранного президентом Украины Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев.

"Одновременно с безукоризненным обслуживанием существующего долга необходимо вести проактивную политику по управлению им, состоящую в (1) переговорах с нашими кредиторами о досрочном выкупе долговых обязательств (в первую очередь VRI) на выгодных Украине условиях…", – написал он в статье в "Зеркале недели", опубликованной в субботу.

Среди других мер этой политики он назвал привлечение кредитных ресурсов в гривне и перекредитование существующего долга на более дешевый.

Гетьманцев охарактеризовал VRI как "заложенную уходящей командой финансовую мину замедленного действия сверхразрушительной силы".

"Ценные бумаги, выпущенные на кабальных условиях, не только могут стать сдерживающим фактором экономического роста, к которому мы все стремимся, но и приведут к выплатам, кратно превышающим реструктуризированный в 2015-м долг", – считает эксперт.

Как сообщалось, Минфин Украины в августе прошлого года считал маловероятными в среднесрочном периоде выплаты по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. В утвержденной тогда Стратегии управления госдолгом на 2018-2020 годы отмечалось, что эти государственные деривативы с условными выплатами на сумму $3,2 млрд и сроком обращения до 2040 года не являются частью госдолга страны. Обновленная стратегия управления госдолгом на 2019-2022 годы построена на прогнозе роста реального ВВП в 2019 году на 2,8%, в 2020 – на 3,3%, в 2021 – на 3,8% и в 2022 году – на 4,1%.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.

По состоянию на вечер 7 июня VRI Украины котировались по курсу 65,549% от номинала.

Теги: #зеленский #украина #гетьманцев #ввп
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