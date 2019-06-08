Политика

16:46 08.06.2019

Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

1 мин читать
Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

Периоды председательствования Польши и Литвы в Совете ЕС в 2025 и 2027 годах являются окном возможностей для вступления Украины в ЕС, считает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом он сказал на брифинге в субботу в Киеве по итогам X сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва, сообщается на сайте Верховной Рады.

Парубий отметил, что на этой сессии был подписан заключительный документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии 2025 и 2027 – стратегии плана Украины на пути в ЕС. "Мы определили, что, собственно, этот период – 2025 и 2027 – это период больших шансов Украины на пути в ЕС", - сказал он.

"Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС", - подчеркнул Парубий, отметив, что необходимо начинать подготовку к этому уже сейчас на основе стратегии ЕС, с учетом инициативы Сейма Литвы "Украина-2027".

Теги: #ес #парубий #польша #литва #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:10 08.06.2019
Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

Советник Зеленского предлагает переговоры о досрочном выкупе VRI

18:02 08.06.2019
Депутат БПП Вадим Денисенко присоединился к команде Смешко

Депутат БПП Вадим Денисенко присоединился к команде Смешко

17:18 08.06.2019
Гриценко инициировал создание единой команды на выборах в Раду с "Рухом новых сил", спрашивает мнения избирателей

Гриценко инициировал создание единой команды на выборах в Раду с "Рухом новых сил", спрашивает мнения избирателей

15:55 08.06.2019
Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала еще один комитет – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала еще один комитет – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

15:49 08.06.2019
Журналист Рахманин пойдет на выборы в Раду от партии "Голос"

Журналист Рахманин пойдет на выборы в Раду от партии "Голос"

15:32 08.06.2019
Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

Снятие грифа "cекретно" с гособоронзаказа Украины реально уже в 2020 году – замсекретаря СНБО Кривонос

14:59 08.06.2019
Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

14:59 08.06.2019
Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

Посольство США в Украине обеспокоено из-за требований к членам международных набсоветов госпредприятий подавать декларации

14:25 08.06.2019
Послы G7 приветствуют решение КС о неконституционности е-декларирования активистов-антикоррупционеров

Послы G7 приветствуют решение КС о неконституционности е-декларирования активистов-антикоррупционеров

14:18 08.06.2019
Замсекретаря СНБО Кривонос: с Данилюком идет плодотворная работа, а с Зеленским пока не встречался

Замсекретаря СНБО Кривонос: с Данилюком идет плодотворная работа, а с Зеленским пока не встречался

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Список "Самопомочи" на выборах в Раду возглавил лидер партии, мэр Львова Садовый

Саакашвили заявил о самостоятельном участии его партии в парламентских выборах в Украине

Шоумен Притула идет на выборы в Раду по списку партии "Голос"

Вакарчук хорошо относится к люстрации приближенных к Януковичу чиновников, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, работавших во власти

Прекращение огня и замораживание ситуации на Донбассе может быть промежуточным этапом в урегулировании - Вакарчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение о замене главы партии "Видродження" Бондаря принято еще после выборов президента Украины

Список "Самопомочи" на выборах в Раду возглавил лидер партии, мэр Львова Садовый

Саакашвили заявил о самостоятельном участии его партии в парламентских выборах в Украине

Президент Молдовы отказался немедленно распускать парламент

Шоумен Притула идет на выборы в Раду по списку партии "Голос"

Конституционный суд Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску

Заступник глави МОЗ Стефанишина, яка подала у відставку, приєдналася до партії "Голос"

Глава Сейма Литвы отмечает роль Верховной Рады для продолжения поддержки МВФ

Подавшая в отставку замглавы Минздрава Стефанишина присоединилась к партии "Голос"

Эстонию избрали непостоянным членом CБ ООН на два года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА