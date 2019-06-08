Парубий считает 2025 и 2027 годы окном возможностей для вступления Украины в ЕС

Периоды председательствования Польши и Литвы в Совете ЕС в 2025 и 2027 годах являются окном возможностей для вступления Украины в ЕС, считает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом он сказал на брифинге в субботу в Киеве по итогам X сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва, сообщается на сайте Верховной Рады.

Парубий отметил, что на этой сессии был подписан заключительный документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии 2025 и 2027 – стратегии плана Украины на пути в ЕС. "Мы определили, что, собственно, этот период – 2025 и 2027 – это период больших шансов Украины на пути в ЕС", - сказал он.

"Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС", - подчеркнул Парубий, отметив, что необходимо начинать подготовку к этому уже сейчас на основе стратегии ЕС, с учетом инициативы Сейма Литвы "Украина-2027".