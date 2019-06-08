Политика

15:55 08.06.2019

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала еще один комитет – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

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Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва создала еще один комитет – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

На X сессии Межпарламентской ассамблее (МПА) Верховной Рады Украины, Сейма Литвы и Сейма и Сената Польши было принято решение о создании в рамках МПА еще одного комитета – по вопросам сотрудничества в сфере безопасности.

X сессия МПА в субботу завершила свою работу в Киеве. Решение о создании Комитета по вопросам сотрудничества в сфере безопасности было принято единогласно, сообщается на сайте Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что создание нового комитета предоставит возможность более эффективно отвечать на вызовы, которые стоят перед Украиной, Польшей, Литвой.

Парубий сообщил, что следующая сессия МПА пройдет в 2020 году в Польше.

Теги: #безопасность #польша #литва #украина
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